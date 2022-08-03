В КНР заявили об отсутствии ядерных рисков из-за визита Пелоси на Тайвань

Китай не видит ядерных рисков из-за ситуации с визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом в среду, 3 августа, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.

Кроме того, Пекин выразил надежду на то, что слова президента США Джо Байдена о готовности к диалогу с РФ по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) материализуются в действия.

«Мы надеемся, что сказанное Байденом воплотится в жизнь. Мы надеемся, что этот диалог между Россией и США о стратегической стабильности и сокращении ядерных арсеналов может быть продолжен», — сказал он.

Фу Цонг также призвал Россию и США продолжить диалог о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов.

Отмечается также, что альянс AUKUS представляет риски в области распространения ядерного оружия и противоречит уставу МАГАТЭ.

Накануне сообщалось, что министерство иностранных дел Китая вызвало посла США Николаса Бернса. Ему был выражен протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей неотъемлемой частью.

Ранее, 1 августа, Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3. Его срок действия истекает в 2026 году.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров 2 августа. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

МИД Китая в свою очередь выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

На фоне происходящих событий там сообщили о приведении народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Известно, что во вторник уже как минимум 21 военный самолет НОАК вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Минобороны Тайваня, в свою очередь, осудило предстоящие учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

В США же считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань. Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что поездка Пелоси ничего не меняет относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.