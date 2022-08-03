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Нацсобрание Франции поддержало вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Нацсобрание Франции одобрило протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Национальное собрание Франции одобрило протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Документ был ратифицирован во вторник, 2 августа.

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Отмечается, что 209 депутатов поддержали расширение Североатлантического альянса за счет скандинавских государств и лишь 46 высказались против. Вечернее заседание нижней палаты парламента транслировалось на сайте Национальной ассамблеи.

«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО представляет неоспоримую ценность для альянса. <…> Мы оказались на пороге исторического решения для стратегической безопасности континента», — заявила глава французского МИДа Катрин Колонна перед началом голосования.

21 июля аналогичный законопроект получил одобрение сената Франции. За утверждение соглашения проголосовали 323 человека, 17 сенаторов не поддержали инициативу.

Ранее, 19 июля, комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил документы, касающиеся приема Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. 6 июля парламент Эстонии также ратифицировал соответствующие протоколы. Процесс запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ.

18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может быть заторможен Анкарой, если страны не выполнят требований Турции.

До этого, 5 июля, в Госдуме рассказали, что Россия будет вынуждена реагировать на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Ранее в этот же день министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО. Накануне они завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации присоединение Финляндии и Швеции указывалось как способ сделать их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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