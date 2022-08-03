Российские агрегаторы такси попросили отложить вступление в силу ряда новелл отраслевого законопроекта, который Госдума должна рассмотреть во втором чтении осенью. Это следует из письма рабочей группы операторов электронных платформ заказа такси Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) главе думского комитета по транспорту Евгению Москвичеву (копия документа от 1 августа есть у «Известий»).

В рабочую группу входят представители основных сервисов заказа такси — «Яндекс Такси», inDriver и других, сообщил источник «Известий» на рынке. Комментарий Евгения Москвичева получить не удалось.

С момента разработки законопроекта в 2021 году рыночные условия в России изменились, поэтому агрегаторы просят отложить на два года вступление в силу ряда новых требований документа. Например, речь идет об обязанности владельцев автомобилей такси (юрлиц или ИП) осуществлять техобслуживание машины в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей.

Такая норма, согласно тексту обсуждаемого законопроекта, должна вступить в силу уже с 1 сентября 2022 года. Агрегаторы предложили отложить ее до сентября 2024-го. Бизнес аргументировал это уходом из России ряда иностранных автопроизводителей: отрасль уже столкнулась с дефицитом машин и запчастей к ним, ростом цен на сервисное обслуживание и страховые продукты, сказано в письме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий:

ТО случилось: машины такси попросили освободить от заводского обслуживания