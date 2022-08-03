Посольство РФ в Канаде осудило новые антироссийские санкции

Новые антироссийские санкции Канады вновь продемонстрировали предвзятую позицию Оттавы в отношении украинского кризиса. Об этом во вторник, 2 августа, говорится в комментарии посольства России в Канаде.

«Новый раунд односторонних и не имеющих основания санкций вновь показывает предвзятую и бездумную позицию Канады по украинскому кризису. Власти Канады без всяких доказательств пытаются обвинить российскую сторону в провокациях и операциях под ложным флагом, очевидно подстроенных киевским режимом, например, в Буче», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.

В посольстве также обратили внимание на то, что власти и СМИ Канады закрывают глаза на многочисленные преступления украинских военных, продолжающих обстреливать гражданские районы в Донбассе из тяжелого западного оружия. Они также убивают детей на игровых площадках с помощью противопехотных мин «Лепесток», которые запрещены Оттавской конвенцией.

Ранее в этот день Канада расширила антироссийские санкции, в список включены более 40 физических и 17 юридических лиц. В их число входят военные, якобы причастные к событиям в Буче и работе оборонного сектора РФ.

Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала расширение Канадой санкций в отношении России, назвав это действие данью политической моде.

До этого, 9 июля, глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о намерении расширить санкции в отношении ключевых секторов российской экономики на фоне спецоперации России на Украине. Новые ограничительные меры будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов и транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машин.

Накануне в санкционный список Канады были внесены Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Реагируя на эту новость, дипломат отметила, что ее это не удивило.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия не обсуждает с Канадой никакие аспекты санкций, они нелегитимны.

8 июня Канада ввела новые санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из России. Рестрикции включают запрет на оказание 28 услуг, важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности. Речь идет о технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услугах. 31 мая Оттава ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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