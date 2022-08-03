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В России объяснили утрату Украиной территориальной целостности

Делегация РФ: утрата Украиной территориальной целостности стала результатом внутренних процессов
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Потеря Украиной территориальной целостности обусловлена внутренними процессами в стране. Об этом во вторник, 2 августа, заявил представитель российской делегации на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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По его словам, ситуация обострилась из-за внешнего дестабилизирующего воздействия Запада с целью «оторвать Украину от России».

«Ни в 1994 году, ни впоследствии Россия не брала на себя обязательства признавать госперевороты и принуждать части Украины оставаться в ее составе против воли самого местного населения», — подчеркнул он.

Также в МИД РФ опровергли возможность применения Москвой ядерного оружия на Украине. Как отметил дипломат Александр Трофимов, Россия неукоснительно соблюдала условия Будапештского меморандума, в связи с чем любые обвинения в ядерной эскалации не обоснованы.

«Интерпретация высказываний руководства РФ как угрозы применения ядерного оружия на Украине является нечистоплотной и не выдерживает никакой критики, если обратиться к первоисточнику», — пояснил он.

В тот же день заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий сообщил, что Москва отвергает обвинения в беспричинном характере спецоперации на территории Украины.

Он указал на то, что в течение восьми лет украинские националисты убивали мирных жителей на территории Донбасса, готовили «масштабное военное вторжение в фактически отколовшиеся от Украины республики». Также, по словам Вишневецкого, Киев даже не пытался следовать подписанным Минским договоренностям.

Ранее, 25 июля, депутат Национального совета Австрии Мартин Граф выразил мнение, что украинские олигархи виновны в развязывании военных действий. В частности, они финансируют незаконные вооруженные формирования и националистов. Он отметил, что Евросоюзу необходимо ввести санкции в отношении богатейших людей Украины.

До этого, 7 июля, президент России Владимир Путин заявил, что «войну» на Украине развязал коллективный Запад. Глава государства опроверг утверждения западных стран, что Россия виновна в происходящем.

Также он подчеркнул, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации России по защите Донбасса, поскольку ее начало означает переход к иному миропорядку.

До этого, в мае, «Известия» пообщались с кандидатом в сенаторы США Джоном Паркером из Калифорнии, который посетил Донбасс, чтобы самостоятельно разобраться в ситуации на Украине. Политик подтвердил, что среди военных ВСУ царствует дух национализма. К тому же Паркер обвинил США в развязывании конфликта, отметив, что «спецоперация нужна только американским промышленникам, которые зарабатывают большие деньги на поставках оружия».

Москва с 24 февраля начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводил военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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