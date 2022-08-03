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В МИД РФ отвергли обвинения в развязывании конфликта на Украине
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В МИД РФ отвергли обвинения в развязывании конфликта на Украине

Замглавы департамента МИД РФ Вишневецкий: Москва отвергает обвинения в развязывании конфликта на Украине
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Фото: РИА Новости
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Москва отвергает обвинения в беспричинном характере спецоперации на территории Украины. Об этом во вторник, 2 августа, заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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«Хотели бы решительно отвергнуть все прозвучавшие обвинения в наш адрес в «неспровоцированной агрессии» против Украины. Правящий сейчас в Киеве режим пришел к власти в результате государственного переворота и сразу же начал гонения, затем вооруженную борьбу с русскоязычным населением Донбасса», — сказал он.

Вишневецкий указал на то, что в течение восьми лет украинские националисты убивали мирных жителей на территории Донбасса, готовили «масштабное военное вторжение в фактически отколовшиеся от Украины республики».

Кроме того, он подчеркнул, что украинская сторона даже не пыталась следовать подписанным Минским договоренностям.

Действия Москвы стали вынужденным ответом на «бесчинства, которые там происходили, они будут доведены до своего логического конца», заключил Вишневецкий.

Ранее, 25 июля, депутат Национального совета Австрии Мартин Граф выразил мнение, что украинские олигархи виновны в развязывании военных действий. В частности, они финансируют незаконные вооруженные формирования и националистов. Он отметил, что Евросоюзу необходимо ввести санкции в отношении богатейших людей Украины.

До этого, 7 июля, президент России Владимир Путин заявил, что «войну» на Украине развязал коллективный Запад. Глава государства опроверг утверждения западных стран, что Россия виновна в происходящем.

Также он подчеркнул, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации России по защите Донбасса, поскольку ее начало означает переход к иному миропорядку.

До этого, в мае, «Известия» пообщались с кандидатом в сенаторы США Джоном Паркером из Калифорнии, который посетил Донбасс, чтобы самостоятельно разобраться в ситуации на Украине. Политик подтвердил, что среди военных ВСУ царствует дух национализма. К тому же Паркер обвинил США в развязывании конфликта, отметив, что «спецоперация нужна только американским промышленникам, которые зарабатывают большие деньги на поставках оружия»

Москва с 24 февраля начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводил военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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