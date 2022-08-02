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Военкор «Известий» показал позиции ВСУ у Углегорской ТЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В районе Углегорской ТЭС в Луганской Народной Республике (ЛНР) располагались позиции ВСУ, с приходом союзных сил подразделения украинских военных отступили, оставив блиндажи, окопы, установленные мины, обмундирование и поставленные западными странами продуктовые пайки и патроны для пулеметов. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал, как сейчас выглядят брошенные позиции.

«Здесь укрывались вэсэушники, много бетона было залито, но крыша оказалась не сильно укрепленная. Российский снаряд ее пробил. Те, кто выжил, сбежали», — отметил журналист.

Отступая, военные ВСУ оставили также документы, например выписку из приказа министерства обороны Украины. Военкор показал и следы от выстрелов из РПГ 1982 года производства, полные пачки с патронами и пулями, оставленные в блиндаже.

Как рассказал военнослужащий второго корпуса Народной милиции ЛНР с позывным Айболит, во время освобождения территории союзные войска заходили от Углегорска, пробирались через Красную гору.

«Там у них был очень большой укрепрайон. Его было весьма тяжело взять, но всё же нам удалось пройти до Светлодарска, а оттуда на саму Углегорскую ТЭС», — отметил он.

Военный уточнил, что на Углегорскую ТЭС бойцы заходили малыми группами, так как в укрепрайоне было большое скопление техники и живой силы противника.

Ранее, 29 июля, военкор «Известий» Семен Еремин показал освобожденную от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Углегорскую ТЭС в Новолуганском. Он рассказал, что в населенном пункте налаживается мирная жизнь, но приграничные территории еще находятся под обстрелами.

О полном освобождении Углегорской ТЭС от ВСУ заявил 27 июля официальный представитель второго корпуса Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Углегорская теплоэлектростанция — одна из самых крупных в Европе ТЭС и крупнейшая на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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