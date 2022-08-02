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В ДНР сообщили об обстреле Новониколаевки из РСЗО «Ураган» со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Украинские войска обстреляли поселок Новониколаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом во вторник, 2 августа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) по направлениям: 19:25 — н.п. Новомихайловка — н.п. Новониколаевка: выпущено три ракеты БМ-27 «Ураган» (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток»)», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее в этот день стало известно, что в Донецке три мирных жителя, в том числе подросток, подорвались на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток».

Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщил о возросшем числе пострадавших от мин «Лепесток». Во избежание опасности представительством ДНР в СЦКК создана интерактивная карта местности с районами, наиболее зараженными минами.

До этого, 1 августа, мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из РСЗО «Ураган» территорию Ясиноватской центральной больницы в ДНР.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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