Многие граждане Украины приняли решение перейти на сторону России. Об этом 27 июля пишет обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин.

По его словам, у политического руководства Украины развилась «шпиономания». Тобин считает, что «госизмена» стала навязчивой идеей для правительства страны. Об этом свидетельствуют решения президента Украины Владимира Зеленского об увольнении глав службы безопасности.

Обозреватель полагает, что такая реакция связана с теплым отношением многих украинцев к России.

«То, как свирепо полицейское государство сверкает очами на украинских граждан — и неважно, повинны ли они в симпатиях к Москве или нет, — пугает», — подчеркнул Тобин.

Ранее, 25 июля, Зеленский сменил командующего сил спецопераций минобороны Украины Григория Галагана на Виктора Хоренка.

В тот же день украинский лидер уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны. Причина его увольнения названа не была.

До этого, 17 июля, на Украине был задержан по подозрению в госизмене сотрудник Службы безопасности страны (СБУ), возглавлявший до марта текущего года одно из региональных управлений. В государственном бюро расследований Украины заявили, что сотрудник СБУ сотрудничал с российскими спецслужбами.

Еще 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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