Двое взрослых и подросток подорвались на мине «Лепесток» в Донецке

В Донецке три мирных жителя, в том числе подросток, подорвались на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщили 2 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«По улице Кирова в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвались три человека, включая подростка 2005 года рождения», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

В штабе призвали жителей звонить в МЧС при обнаружении взрывоопасных предметов.

Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщил о возросшем числе пострадавших от мин «Лепесток». Во избежание опасности представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) создана интерактивная карта местности с районами, наиболее зараженными минами.

31 июля представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что в результате разрыва одной из разбросанных в Кировском районе мин в Донецке пострадал мужчина 1980 года рождения. Также сообщалось, что противопехотные мины обнаружены по улице Связистов в Петровском районе города.

Корреспондент «Известий» пообщался с местными жителями в Донецке, которые рассказали, как им приходится аккуратно ездить на автомобилях по окраинам города, поскольку машины часто подрываются на минах.

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности международной организации дополнительные материалы о минировании ВСУ гражданских объектов в Донбассе противопехотными минами «Лепесток». Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что к письму приложены фотоматериалы.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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