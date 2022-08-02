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Госдеп одобрил продажу американских ракет Саудовской Аварии и ОАЭ

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Фото: commons.wikimedia.org/The U.S. Army Ralph Scott/Missile Defense Agency/U.S. Department of Defense
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Государственный департамент США одобрил возможную продажу ракет Саудовской Аравии и ОАЭ на общую сумму $5,2 млрд. Об этом говорится 2 августа в заявлениях агентства по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны США (DSCA).

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Саудовская Аравия может приобрести ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot общей стоимость $3 млрд.

«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную продажу правительству Саудовской Аравии усовершенствованных тактических баллистических ракет PATRIOT MIM-104E и сопутствующего оборудования по стоимости примерно 3,05 миллиарда долларов», — сказано в сообщении.

Кроме того, ОАЭ одобрена продажа ракет для противоракетных комплексов THAAD на сумму $2,2 млрд.

«Правительство ОАЭ запросило закупку 96 ракетных снарядов для THAAD, две станции управления запуском THAAD и две станции тактических операций THAAD. Общая сметная стоимость программы составляет 2,245 миллиарда долларов», — заявили в DSCA.

21 июля была одобрена сделка по продаже Нидерландам ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около $1,2 млрд. Отмечается, что Амстердам ранее обратился к Вашингтону с просьбой о продаже 96 единиц баллистического вооружения.

До этого, 19 июля, стало известно, что власти Чехии планируют приобрести у Соединенных Штатов 24 истребителя F-35. Как заявил вице-президент американской компании Lockheed Martin Рэнди Ховард, истребители необходимы Чехии, поскольку скоро они будут у других стран Европы.

Отмечается, что инвестирование в истребители было бы стратегически важным решением, в частности потому, что у партнеров по НАТО сегодня уже есть самолеты F-35.

17 июля глава государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус-Вальдемар Саар выразил надежду на получение от американского производителя ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним к концу 2025 года.

Соединенные Штаты уже снабдили этими РСЗО Украину. Так, 17 июля жители Стаханова в Донецкой Народной Республике назвали обстрелы города из HIMARS «кромешным адом».

15 июля Госдеп США одобрил продажу Норвегии ракет класса «воздух–воздух» AIM-120. Всего американская сторона поставит Осло 269 ракет AIM-120 различных серий, а также захватные учебные ракеты, техническую документацию и вспомогательное оборудование для обслуживания вооружения.

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