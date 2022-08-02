Нутрициолог назвала токсичные для щитовидной железы продукты

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов в организме, контролирует обмен веществ. Нарушение работы этого органа может повлечь за собой резкую потерю или набор веса, потерю чувствительности к жаре, тахикардию. О том, какие продукты являются токсичными для щитовидной железы, рассказала 2 августа терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова.

Первым в ряду опасных продуктов она назвала пшеницу. По ее словам, в хлебобулочных изделиях содержится большое количество глютена, поэтому людям с таким заболеванием, как целиакия, предпочтительно отказаться от пшеницы или снизить потребление продуктов из нее.

«Дело в том, что сегодня зерна искусственно обогащают (для соответствия нормам ГОСТа и других уставов). Поэтому количество глютена в зернах намного больше, чем было раньше. Так что если нет возможности сократить потребление глютена в злаковых, необходимо отказаться от хлебобулочных изделий, отдать предпочтение продуктам из твердых сортов пшеницы и цельнозерновым изделиям», — приводит слова Горяйновой издание «Доктор Питер».

Врач рассказала, что соя негативно влияет на способность щитовидной железы поглощать йод, а при дефиците в организме этого элемента развивается гипотиреоз. Кроме того, соя может имитировать наличие эстрогена в организме, это приводит к увеличению массы тела, появлению женоподобности фигуры, а также снижению половой функции у мужчин.

По словам нутрициолога, добавленный сахар вреден, поскольку большинство людей употребляют его в приличном количестве, забывая при этом, что он негативно влияет на щитовидную железу, а также вызывает аутоиммунные заболевания.

«Если функция щитовидной железы и так снижена, то даже небольшое количество сахара вызовет дополнительные метаболические сбои», — уточнила специалист.

Также Горяйнова предупредила, что кофеин вреден для людей, имеющих дисфункции щитовидной железы и принимающих препараты для лечения, поскольку он способен снижать усвояемость лекарств.

Среди полезных для щитовидной железы продуктов врач перечислила мясо, рыбу, цельнозерновую выпечку, ячневую, гречневую, овсяную крупы, овощи, ягоды, орехи, семечки и масла оливы, авокадо, гхи.

Горяйнова добавила, что заболевания щитовидной железы также вызывают стрессы, экология и токсины.

Накануне пластический хирург Лусине Майтесян рассказала, что заболевания щитовидной железы могут стать преградой на пути к стройному телу. По ее словам, имея проблемы со здоровьем, человек зачастую не может избавиться от лишних килограммов даже с помощью усердных тренировок и диет.

До этого, 15 июля, пластический хирург Александр Вдовин упомянул нарушения в деятельности щитовидной железы как причину образования сухости локтей и коленей. Для решения проблемы могут применяться те же средства, что используются для смягчения кожи рук и лица, отметил он.