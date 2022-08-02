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Жилищное строительство выросло на треть в Курской области

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В Курской области за первые полгода 2022 года ввели в эксплуатацию более 2 тыс. квартир общей площадью 252,4 тыс. кв. м, что на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на Курскстат.

Область вышла на второе место в Черноземье после Воронежской по объемам жилищного строительства.

Почти 200 тыс. кв. м жилья возвели индивидуальные застройщики. Это составило 78% от общего объема.

Наиболее активно застраиваются областной центр и Курский район. В целом на эту территорию приходится более 171 тыс. кв. м — почти 70% от общего числа новостроек.

До конца года в регионе планируется построить почти 600 тыс. кв. м жилья.

Ранее, 24 июля, «Известия» сообщали, что жители регионов могут бесплатно пожить в новостройках: в России запустили пилотный проект тест-драйва квартир. При этом спрос на такую услугу оказался выше ожиданий.

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