МЧС предупредило о грозах в Брянской области

В Брянской области в среду, 3 августа, ожидаются грозы и дожди. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Также прогнозируется переменная облачность. Днем температура воздуха поднимется до 28 градусов. Ночью ожидается +13 градусов. Порывы восточного ветра достигнут скорости 14 м/с.

30 июля главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в первые дни августа жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ждет теплая и ясная погода. При этом в некоторых регионах температура воздуха прогреется до 30 градусов. Также прогнозируются локальные дожди.