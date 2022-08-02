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В Калуге заявили о готовности к отопительному сезону более чем на 60%

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Калуга готова к отопительному сезону более чем на 60%. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает газета «Весть» со ссылкой на «Калугатеплосеть».

Сейчас подготовлено 72 из 102 котельных. Индивидуальные и центральные тепловые пункты готовы почти на 67%, отмечается в материале. Опрессовку прошли около 250 теплосетей.

Также сообщается, что к началу учебного года и отопительному сезону уже готовы 121 из 154 школ и детских садов.

Ранее сообщалось, что в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) раньше обычного откроют отопительный сезон. По решению комиссии по ЧС отопление в пострадавших от дождевого паводка населенных пунктах включат 5 августа.

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