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В США заявили о переходе украинцев на сторону России из-за бесчинств Киева

The Federalist: граждане Украины переходят на сторону России из-за бесчинств киевских властей
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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Многие граждане Украины начали переходить на сторону России из-за бесчинств киевских властей, сообщил обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин.

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Журналист указал, что в руководящих кругах разных структур Украины все чаще вскрываются факты «шпиономании». В пример он привел резкие кадровые перестановки в стране — увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Тогда глава государства указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

По мнению обозревателя Тобина, дела о госизменах стали для украинского правительства навязчивой идеей. Журналист считает, что граждане страны тепло относятся к России и помогают ей.

«Но то, как свирепо государство обращает свой злобный взгляд на украинских граждан — и неважно, повинны ли они в симпатиях к Москве или нет, — пугает», — указал Тобин.

25 июля Зеленский сменил командующего сил спецопераций минобороны Украины Григория Галагана на Виктора Хоренка.

В тот же день Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны. Причина его увольнения названа не была.

Еще 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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