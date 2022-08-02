Запрет на посещение лесов ввели в четырех районах Коми из-за пожаров

В четырех районах Республики Коми ввели запрет на посещение лесов. Меры были приняты из-за пожаров. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу минприроды республики.

Ограничения начали действовать 1 августа в Княжпогостском, Удорском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Они продлятся до особого распоряжения.

Запрет не касается граждан, чья деятельность связана с пребыванием в лесах, уточняется в материале.

Сейчас в Республике Коми действуют 18 лесных пожаров на общей площади 6 тыс. га.