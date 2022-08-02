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Пятеро украинских военных сдались в плен силам ДНР

В ДНР сообщили о взятии в плен пяти военных ВСУ в поселке Пески под Донецком
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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В Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) 2 августа сообщили, что пять военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в поселке Пески под Донецком.

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«Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей РФ ведут успешные действия на авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло 1 августа», — сказал «РИА Новости» представитель Народной милиции республики.

Ранее в этот день заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов заявил, что поселок Пески на 50% зачищен от подразделений ВСУ.

Тогда же сообщалось, что понесший потери в районе поселка Пески батальон украинской мотопехотной бригады в ходе отступления подвергся обстрелу своими же артиллеристами и практически полностью ликвидирован.

31 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что Вооруженные силы Донецкой Народной Республики (ДНР) закрепились на юго-восточной окраине поселка Пески. Он добавил, что силами Народной милиции ДНР и ВС РФ украинские боевики были выбиты с позиций в районе шахты Бутовка на южной окраине Авдеевки. Замминистра информации отмечает, что этот район имел большое значение и играл важную роль в общей системе оборонительных укреплений авдеевской группировки противника.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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