В МО РФ заявили о расстреле ВСУ автобуса с мирными жителями под Херсоном

Вооруженные формирования Украины расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории. О новой кровавой провокации украинских боевиков рассказали 2 августа в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории. При этом фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

В штабе указали, что подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам граждан Украины и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.

11 июля в Минобороны РФ рассказали о планируемой ВСУ провокации в городе Славянске с гибелью мирного населения. С этой целью в здании профессионального аграрного лицея под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов.

По данным российского оборонного ведомства, здание заминировано. Украинские боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе.

Еще 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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