CAS зарегистрировал апелляции российских клубов на решение ФИФА по легионерам

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции восьми российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с командами из РФ до июня 2023 года. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе суда.

Апелляции подали петербургский «Зенит», московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», а также «Сочи», «Краснодар», «Ростов», казанский «Рубин» и донецкого «Шахтера».

Ранее, 15 июля, CAS отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС), а также российских клубов ЦСКА, «Зенит», «Сочи» и «Динамо» на отстранение от международных турниров. Там указали, что ситуация на Украине и реакция на нее со стороны общественности и правительств ряда стран создали обстоятельства, «на которые ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны были отреагировать».

В тот же день РФС сообщил, что категорически не согласен с решением суда и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов.

2 мая УЕФА не разрешила российским клубам участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2022/23. Таким образом, российских команд не будет в будущем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, Лиге конференций УЕФА, Лиге чемпионов УЕФА среди женщин и в Юношеской лиге УЕФА. После этого российские футбольные клубы подали апелляцию в CAS на их отстранение от еврокубков.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите мирного населения Донбасса.

7 марта стало известно, что РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на данное решение. РФС назвал нелегитимным отстранение российских футболистов от соревнований и заявил о намерении оспорить это решение, которое, как отметили в союзе, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.