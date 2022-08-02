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Президент Финляндии обсудит с правительством выдачу виз россиянам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент Финляндии Саули Ниинистё намерен обсудить с правительством выдачу туристических виз гражданам России. Об этом 2 августа сообщила газета Helsingin Sanomat.

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Встреча главы государства с кабинетом министров состоится в четверг, 4 августа. Во вторник Ниинистё обсудил этот вопрос с министром иностранных дел Пеккой Хаависто.

«Я был в тесном контакте с министром Хаависто. В основном МИД сейчас проводит исследования по этому поводу. Я с удовольствием выскажу свое мнение правительству, когда представится такая возможность, и это произойдет в четверг, когда кабмин приедет в резиденцию», — заявил Ниинистё.

Президент страны добавил, что считает странной ситуацию, при которой Финляндия не впускала бы на свою территорию обладателя шенгенской визы, выданной другим государством.

28 июля стало известно, что в Финляндии рассматривают несколько вариантов ограничения выдачи виз гражданам России. Об этом заявил глава консульского отдела министерства иностранных дел Юсси Таннер.

27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что возможное прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.

Ранее в тот же день замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что перспектив нормализации отношений России и Финляндии в условиях санкционных действий Хельсинки не просматривается. Дипломат подчеркнул, что разрушение связей с Финляндией происходит на фоне ее превращения в «малую» страну НАТО «со всеми вытекающими из этого факта последствиями».

25 июля исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу виз россиянам. Такой вопрос следует решать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, указала она.

При этом отдельные партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз российским гражданам. Согласно заявлению, эту меру необходимо принять в ответ на начатую РФ спецоперацию по защите Донбасса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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