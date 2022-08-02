Армия Китая начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения в трех акваториях вокруг острова Тайвань. Об этом во вторник, 2 августа, сообщило Центральное телевидение Китая.

«Восточная зона боевого командования НОАК последовательно проводит серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань. В морском и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от острова Тайвань будут проведены совместные морские и воздушные учения», — сказано в сообщении.

По словам заместителя начальника штаба Восточной зоны боевого командования НОАК Гу Чжуна, учения будут направлены на завоевание господства в воздухе в районе Тайваня.

«Будут организованы совместные действия разных родов и видов войск по развертыванию, блокированию, нанесению ударов по надводным и наземным целям, завоеванию господства в воздухе, а также проведены боевые стрельбы», — заявил Гу Чжун.

Ранее в этот день сообщалось, что более 20 военных самолетов Китая вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. По данным министерства обороны КНР, в операции участвовали восемь истребителей J-11, десять J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и два самолета Y-9 и Y-8.

Также во вторник стало известно, что армия КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Во время них будет отрабатываться боевая стрельба.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. 2 августа борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Она назвала свой визит свидетельством поддержки США Тайваня.

МИД Китая пригрозил применить силовые методы в случае прибытия Пелоси на остров. В ведомстве подобную поездку расценивают как «грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР».

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях такого шага, заявив, что визит подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Чжан Цзюнь напомнил, что остров, по мнению Пекина, является неотъемлемой частью Китая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.