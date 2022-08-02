«Омбудсмена полиции» Воронцова приговорили к пяти годам колонии за вымогательство

Люблинский суд Москвы 2 августа приговорил создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова к пяти годам колонии за вымогательство и изготовление порнографических материалов.

«Назначить Воронцову В. А. наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в колонии общего режима», — зачитала текст приговора судья Татьяна Калинина.

Воронцов был задержан в мае 2020 года по подозрению в вымогательстве в 2017-м у сотрудника УВД на Московском метрополитене 300 тыс. рублей за нераспространение его интимных фотографий.

Затем мужчина стал фигурантом второго дела — о распространении порнографии. Следствие полагает, что в 2018 году он обнародовал в соцсетях интимные снимки женщины.

Тогда же, в мае 2020-го, стало известно, что в Следственный комитет передано четыре уголовных дела в отношении Воронцова — два за вымогательство и два за распространение порнографических изображений.

Позднее было возбуждено дело об оскорблении представителя власти, данный эпизод выделили в отдельное производство.

В рамках расследования были задержаны модератор и администратор группы в соцсетях, созданной Воронцовым.