Сезон охоты с подружейными собаками стартует в Тамбовской области

В Тамбовской области с 5 августа откроется сезон охоты на перепела с подружейными собаками. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

С одной собакой смогут охотиться не более трех человек.

Для получения разрешения потребуется охотничий билет и документ на собаку. Также необходимо будет оплатить госпошлину.

Как отметили специалисты Тамбовоблохотуправления, рейды с проверками правил охоты проходят регулярно. В случае нарушений человек может быть привлечен к административной и уголовной ответственности.

С 20 августа в области также откроется сезон летне-осенней добычи пернатой дичи. Он завершится 20 ноября. За один день добыть можно не более трех особей водоплавающей дичи и пяти особей степной и полевой дичи, кроме видов из Красной книги.

Ранее, 24 июля, биологи объяснили, почему в июле нельзя переходить тропу медведям. Летом у животных проходят свадебные игрища. Самок ищут взрослые самцы, и в период гона им лучше не попадаться.