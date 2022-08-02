Пенсионерка погибла при падении с пятого этажа в Рязани

В Рязани 87-летняя пенсионерка погибла при падении с пятого этажа. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел накануне, 1 августа, на улице Зубковой, в доме №25 около 19.45.

Женщина скончалась на месте от полученных травм, отмечает 62INFO.ru.

28 июля сообщалось, что в селе Сакмара в Оренбуржье из окна выпала четырехлетняя девочка. Она увидела за окном кошку и облокотилась на москитную сетку. Вместе с ней малышка выпала на улицу с высоты второго этажа. Девочка осталась жива, ее госпитализировали.