В Рязани благоустроят сквер летчиков — героев Великой Отечественной войны

Сквер, посвященный летчикам — героям Великой Отечественной войны, благоустроят в Рязани в Васильевском переулке. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает РИА «7 новостей».

Заброшенную территорию расчистили в 2021 году. Тогда там установили ограждения, лавочки и освещение. Тогда же заасфальтировали дорожки и обустроили площадку под мемориал.

В этом году установят памятник и оформят зеленую зону. Планируется обустройство газона, входной группы, высадка кустов сирени и спиреи.

1 июля сообщалось, что во Владивостоке в начале сентября планируют открыть вторую очередь Нагорного парка, ставшего наиболее ярким проектом благоустройства в городе.