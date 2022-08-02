Жителям Тверской области пообещали жару

В Тверской области в период с 3 по 6 августа ожидается жаркая погода, воздух прогреется до 31 градуса тепла. Об этом во вторник, 2 августа, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве призвали граждан внимательнее относиться к собственной безопасности. Также там рекомендовали соблюдать простые правила в жару — носить светлую одежду, долго не находиться на солнце, пить больше воды.

30 июля главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в первые дни августа жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ждет теплая и ясная погода. При этом в некоторых регионах температура воздуха прогреется до 30 градусов. Также прогнозируются локальные дожди.