Петербуржцам назвали места для наблюдения за звездопадом Персеиды

Жители Санкт-Петербурга в ночь на 13 августа смогут увидеть звездопад Персеиды — один из трех самых мощных в 2022 году. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на заведующую Обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Марию Смирнову.

По ее словам, в это время можно будет наблюдать до 100 падающих звезд в час. Но для этого нужно будет уехать за город, где небо будет достаточно темным.

«Нужно подальше от населенных пунктов, больших трасс, желательно в Ленобласть. Если наблюдать за звездопадом в черте города, то подойдут только его окраины — парки, опушки, огороженные деревьями, где как можно меньше засветки», — рассказала Смирнова.

При этом она подчеркнула, что всё же лучше будет уехать примерно на 50 км в сторону от города.

По ее словам в этом году наблюдению может помешать луна — 12 августа будет полнолуние. Однако самые яркие звезды всё же будут заметны.