Турбина для «Северного потока» остается в Германии

Турбина для газопровода «Северный поток» по-прежнему находится в Германии, передает 2 августа телеканал n-tv.

По его информации, турбина находится у компании Siemens Energy в немецком городе Мюльхайм-на-Руре, куда намеревается прийти 3 августа канцлер Германии Олаф Шольц. Цель визита не уточняется.

Ранее во вторник один из крупнейших немецких поставщиков энергетики — компания RheinEnergie сообщила, что в Германии повысят цены для потребителей газа из Кельна более чем в два раза в связи с поставками кризиса.

Поставки газа в Германию снизились из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих газопровод. Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами.

Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную турбину.

Оттава пошла навстречу и отправила их в Германию. После этого турбину уже из Германии должны были отправить в Россию, однако сделать этого сразу не удалось. 27 июля правительство ФРГзаявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он также напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам. Песков указал, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности ФРГ.