Отели для насекомых и ксилотека появятся в дендрарии в Свободном

В городе Свободный Амурской области началось обустройство экологической тропы, расположенной на территории дендрария бывшей Амурской лесоопытной станции. Об этом сообщает Амурский газохимический комплекс (ГХК).

Сейчас специалисты занимаются выравниванием пешеходной дорожки и планировкой мест по интерактивные площадки. Осенью этого года на тропе обустроят отель для насекомых, ксилотеку, площадку для наблюдения за птицами и другие объекты.

Как уточняет ИА PriamurMedia, принять первых посетителей тропа сможет уже в октябре. Она будет состоять из трех разных маршрутов, отличающихся друг от друга по тематике. Их общая протяженность составит около 6 км.

Перед началом обустройства тропы сотрудники Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН провели в дендрарии полную инвентаризацию растений, животных и грибов, составили актуальный топографический план местности и выявили деревья, подлежащие санитарной уборке по причине аварийности. Также специалисты разработали три разных маршрута и завершили работу над созданием генплана проекта.