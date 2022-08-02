Круглосуточный травмпункт открыли на базе БСМП в Красноярске

В Красноярской больнице скорой медпомощи открылся круглосуточный травмпункт для взрослого населения Октябрьского района. Об этом сообщает региональный минздрав.

Травмпункт состоит из кабинета первичного приема и перевязочной. В нем будут оказывать неотложную помощь пострадавшим с травмами и острыми заболеваниями костно-мышечной системы.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в травмпункте помогут пациентам обратившимся самостоятельно, так и людям, которых доставили на «скорой». Здесь же пациентов запишут на повторный прием в отделение по месту жительства.

В минздраве отмечают, что старый травмпункт на улице Баумана переведен на плановый режим работы. По будним дням там будет проводиться повторный прием пациентов.