Корпус школы № 30 в Луговом в Южно-Сахалинске откроют в 2024 году

В Южно-Сахалинске летом 2024 года планируют сдать новый корпус школы № 30, который сейчас возводится в планировочном районе Луговое. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Подрядчиком выступает ООО «Сфера». Как отметили в минобразования, от компании поступила заявка на увеличение финансирования, обоснованная серьезным ростом стоимости строительства.

«Просьбу подрядчика мы взяли в работу. Вопрос будет рассмотрена индивидуально. <…> Мы понимаем, что у нас нет никакого морального права затягивать или откладывать окончание строительства. Большая и современная школа позволит детям планировочного района посещать занятия в одну смену», — заявила министр образования Анастасия Киктева.

Трехэтажное здание корпуса должно соединить между собой все блоки школы, пишет ИА SakhalinMedia. В нем обустроят спортзал, столовую, кабинеты, виртуальный музей и современные IT-лаборатории.

Сдать новый корпус планируется летом 2024 года. Он сможет принять 550 учащихся 5–11 классов.