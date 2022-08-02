Кандидат в премьеры Британии Трасс сделала неловкую оговорку о Путине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс оговорилась, когда высказывала свое отношение к президенту России Владимиру Путину. Об этом 2 августа сообщила Express.

«Я продолжу бороться за Владимира Путина», — сказала Трасс на встрече с коллегами по Консервативной партии.

Она тут же поправила себя и заявила, что будет бороться с Путиным.

26 июля во время теледебатов с Трасс также произошел необычный инцидент, связанный с российским президентом. В тот момент, когда глава МИДа комментировала действия Путина, внезапно раздался грохот, а трансляция оборвалась. Позже выяснилось, что причиной этого стало падение в обморок телеведущей Кейт Маккэн.

В Великобритании будет избран новый глава правительства, после того как бывший премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

На данный момент основными кандидатами на должность нового британского премьер-министра являются глава МИД Лиз Трасс и бывший глава минфина Риши Сунак. Их первые совместные теледебаты прошли 25 июля.