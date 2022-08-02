Белый дом отказался считать визит Пелоси на Тайвань нарушением суверенитета КНР

Визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань не является нарушением суверенитета Китая. Такое мнение выразил 2 августа в эфире телеканала CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«США не позволят себя запугать данными угрозами. Мы были свидетелями угроз и подобного рода риторики на протяжении последних нескольких дней. У нас есть серьезные обязательства в сфере безопасности в данном регионе, у нас от пяти до семи альянсов в данном регионе — и мы относимся к этому серьезно», — добавил он.

Кроме того, Кирби заявил, что не может подтвердить достоверность информации о том, что Китай направил истребители Су-35 в Тайваньский пролив. При этом он отметил, что не удивился бы такому развитию событий.

Ранее в этот же день борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Она назвала свой визит свидетельством поддержки США Тайваня.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и США. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая, вопрос относительно Тайваня представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

1 августа госсекретарь администрации США Энтони Блинкен заявил, что Пекин должен вести себя ответственно и не создавать напряженность в случае визита спикера палаты представителей США на Тайвань. По его словам, Пелоси имеет право самостоятельно принимать решение относительно посещения острова, поскольку конгресс США является независимой структурой.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.