В Подмосковье полиция проверяет информацию об убийстве собаки молодыми людьми

Полиция проверяет информацию о том, что молодые люди застрелили собаку в Одинцовском городском округе. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил во вторник, 2 августа.

«В полицию обратился мужчина, который рассказал, что в селе Немчиновка стал очевидцем того, как неизвестная молодежь на автомобиле ВАЗ-2114 серого цвета застрелила собаку из ружья. После этого неизвестные уехали в сторону Москвы», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося.

Ранее, 22 октября 2021 года, в частном приюте «Дора», который принадлежит зоозащитнику Юрию Шамарину в Воронеже, произошло массовое убийство собак. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

В начале октября стало известно, что в одном из приютов для собак в городе Чехов Московской области погибли и отравились десятки животных. 16 собак погибли, 160 были парализованы после раздачи корма. Позднее выяснилось, что догхантеры подмешали в еду животных яд.