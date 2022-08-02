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В Совфеде прокомментировали обязательную эвакуацию жителей Донбасса Киевом

Сенатор Ковитиди: эвакуация жителей ДНР Киевом обусловлена предстоящим референдумом, а не заботой о жизни людей
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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди во вторник, 2 августа, прокомментировала обязательную эвакуацию Киевом жителей подконтрольных Украине территорий Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Политик напомнила слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который озвучил намерения Киева освободить «южные регионы Украины». По ее словам, подобного рода заявления, так же как и эвакуация жителей территорий, обусловлены предстоящим референдумом в Донбассе.

«Украина сегодня трещит по всем швам, и ее задача — не улучшение жизни людей, не забота об их здоровье — ничего этого не было сделано, мы помним кровопролития в Донбассе — и в данном случае единственная цель — помешать свободному волеизъявлению людей. Что касается Донбасса, легитимность общенародного референдума уже определена кровопролитием в регионе. Что касается референдума в Херсоне, то это было определено исторически», — подчеркнула Ковитиди в беседе с «Известиями».

По словам сенатора, референдум состоится «при любой погоде». При этом сенатор отметила, что стоит ожидать политических провокаций со стороны Украины.

«Нам неинтересно мнение Украины по поводу референдумов. Мы видим, как себя ведут Евросоюз, англо-американцы. Ориентироваться на них мы не должны. Основное для нас — интересы людей, защита их жизней», — заключила Ковитиди.

Ранее в этот день украинский вице-премьер Ирина Верещук объявила о начале обязательной эвакуации жителей части Донецкой области, находящейся под контролем Киева. По ее словам, причиной эвакуации стали не только обстрелы. В Донецкой области разрушены газопроводы, из-за чего отапливать города и села не будет возможности, заявила Верещук.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев намерен вывезти жителей подконтрольной ему части республики, чтобы поставить под вопрос легитимность будущего референдума по вхождению в состав России.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан эвакуироваться из подконтрольной Киеву территории ДНР. Комментируя заявление Зеленского, министр информации ДНР Даниил Безсонов назвал его пиар-ходом ради рейтинга. Он напомнил, что Киев не эвакуировал жителей Мариуполя.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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