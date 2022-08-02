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В Херсоне прошел автопробег в честь Дня Воздушно-десантных войск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Херсоне прошел автопробег в честь празднования Дня Воздушно-десантных войск. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает корреспондент телеканала «Известия».

Машины с флагами ВДВ, России и СССР проехали по улицам города. В финале участники автопробега возложили цветы к мемориалу командующего ВДВ Василию Маргелову, который во время Великой Отечественной войны принимал участие в освобождении Херсона от немецко-фашистских захватчиков.

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На праздничном мероприятии присутствовал представитель Союза десантников России (СДР) полковник Юрий Греков. Он рассказал, что многие десантники Херсона присоединились к российскому союзу.

«Десантники Херсона и Херсонской области вступают в наше боевое братство. Теперь десантники России, Донбасса и Херсона — «в одном кулаке». Вместе мы — сила, и нашим врагам я говорю: ребята, не злите нас».

Греков отметил, что за время проведения спецоперации по защите Донбасса 17 десантников удостоены звания «Герой России».

«Это о чем-то говорит <...> Героизм наших ребят — это продолжение подвига наших дедов, прадедов в годы Великой Отечественной войны. Тогда наши деды освобождали Украину от фашизма, теперь мы освобождаем Украину от фашизма», — подчеркнул он.

День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается в России 2 августа. Дата празднования из года в года не меняется — она занесена в государственный календарь праздничных дней на основании президентского указа от 31 мая 2006 года.

Датой создания Дня ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда группа из 12 десантников на парашютах спрыгнула с бомбардировщика ТБ-3 во время маневров под Воронежем.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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