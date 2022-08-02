Шойгу обсудил с главой минобороны Азербайджана вопросы региональной безопасности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой оборонного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом сообщили 2 августа в возглавляемом Шойгу ведомстве.

«Обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию Карабахских соглашений.

27 июля Армения подала иск в Европейский суд по правам человека против действий Азербайджана в селах Парух и Храморт в Нагорном Карабахе. В иске также упомянуто о действиях Вооруженных сил Азербайджана против жителей Нагорного Карабаха, которые были совершены в 2021–2022 годах, пишет «Газета.ru».

Азербайджан, в свою очередь, обвинил Армению в обстреле позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Амиранлар Ходжавендского района.

До этого, 22 мая, Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.