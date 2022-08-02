Реклама
Прямой эфир
Мир
США внесли 25 самолетов компаний РФ в список нарушителей экспортного контроля
Мир
Турбина для «Северного потока» остается в Германии
Мир
США вводят визовые ограничения против 893 официальных лиц РФ
Экономика
Первый сухогруз с украинским зерном подходит к Стамбулу
Мир
В Совфеде раскритиковали визит Пелоси на Тайвань
Мир
В МИД КНР сообщили о приведении армии Китая в состоянии боевой готовности
Мир
В Херсоне прошел автопробег в честь Дня Воздушно-десантных войск
Мир
Офис Зеленского обвинил ФРГ в блокировании €8 млрд финансовой помощи
Мир
С военной базы США на Окинаве вылетели восемь истребителей F-15
Интернет
Telegram грозит до 4 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного в РФ контента
Общество
Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы
Мир
На Украине разрешили выезжать из страны мужчинам, чьи жены служат
Сюжет:

Сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся DDoS-атакам

0
Фото: Global Look Press/Jens Büttner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся множественным DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом 2 августа сообщил официальный представитель тайваньской администрации Чжан Дуньхань.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

По его словам, количество атак в 200 раз больше, чем в обычное время.

«Начиная с 17:15 (12:15 мск. — Ред.) официальный сайт главы администрации Тайваня подвергся DDoS-атакам из-за рубежа, количество атак в 200 раз больше, чем в обычные дни», — цитирует его сайт газеты «Чжунго шибао».

Работа сайта была восстановлена, отметил Дуньхан.

Самолет, в котором находится спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, приземлился на Тайване вечером 2 августа. Лайнер Boeing C-40C вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия).

МИД Китайской Народной Республики выразил решительный протест из-за визита политика на остров.

Визит американского политика на Тайвань, который Китай считает своей территорией, вызвал резкое обострение отношений Пекина и Вашингтона. Так, военно-воздушные силы Китая направили истребители Су-35 в Тайнваньский пролив. В свою очередь, с военно-воздушной базы США «Кадена» на Окинаве в Японии вылетели восемь истребителей F-15, пять самолетов-заправщиков и самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3.

Ранее во вторник постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита спикера палаты представителей США на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022