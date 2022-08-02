Сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся DDoS-атакам

Официальный сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся множественным DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом 2 августа сообщил официальный представитель тайваньской администрации Чжан Дуньхань.

По его словам, количество атак в 200 раз больше, чем в обычное время.

«Начиная с 17:15 (12:15 мск. — Ред.) официальный сайт главы администрации Тайваня подвергся DDoS-атакам из-за рубежа, количество атак в 200 раз больше, чем в обычные дни», — цитирует его сайт газеты «Чжунго шибао».

Работа сайта была восстановлена, отметил Дуньхан.

Самолет, в котором находится спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, приземлился на Тайване вечером 2 августа. Лайнер Boeing C-40C вылетел из Куала-Лумпура (Малайзия).

МИД Китайской Народной Республики выразил решительный протест из-за визита политика на остров.

Визит американского политика на Тайвань, который Китай считает своей территорией, вызвал резкое обострение отношений Пекина и Вашингтона. Так, военно-воздушные силы Китая направили истребители Су-35 в Тайнваньский пролив. В свою очередь, с военно-воздушной базы США «Кадена» на Окинаве в Японии вылетели восемь истребителей F-15, пять самолетов-заправщиков и самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3.

Ранее во вторник постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита спикера палаты представителей США на Тайвань. Он отметил, что это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Остров, по его словам, является неотъемлемой частью Китая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.