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Захарова объяснила отличие визитов в Азию Лаврова и Пелоси

Захарова: Лавров летит в Азию для сотрудничества, а не с провокацией, как Пелоси
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров везет в Азию не провокацию, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, а сотрудничество. Об этом 2 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
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«Самолет с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия – АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах. Лавров везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество», — написала она в Telegram-канале.

2 августа Пелоси прибыла в тайваньский аэропорт Суншань. Спикер намерена провести 3 августа видеоконференцию в отеле, посетить законодательный юань (парламент Тайваня), встретиться с руководством острова и съездить в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй, после чего покинет остров.

Визит Лаврова в Мьянму запланирован на 3 августа. Ожидается, что в ходе поездки будет подписана обновленная стратегия экономического сотрудничества между странами.

Азиатское турне Пелоси вызвало бурную реакцию в мировом сообществе, особенно в Китае. На фоне визита Пекин запретил продажу продуктов питания более 100 брендов Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях такого шага, заявив, что визит подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Чжан Цзюнь напомнил, что остров, по мнению Пекина, является неотъемлемой частью Китая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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