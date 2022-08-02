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В Совфеде назвали введенные против РФ санкции Канады политической модой

Сенатор Ковитиди о санкциях Канады против РФ: это дань политической моде
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сенатор Ольга Ковитиди во вторник, 2 августа, прокомментировала расширение Канадой санкций в отношении России, назвав это действие данью политической моде.

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«Канадские новые старые санкции, введенные против России, необходимо рассматривать как дань политической моде, формируемой англо-американцами. У России уже выработался иммунитет на подобные антироссийские выпады, нам от них ни холодно, ни жарко», — сказала она в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день Канада расширила антироссийские санкции, в список включены более 40 физических и 17 юридических лиц. В их число входят военные, якобы причастные к событиям в Буче и работе оборонного сектора РФ.

14 июля Канада внесла дополнительные поправки в антироссийские ограничения, запрещающие предоставление производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности.

9 июля глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о намерении расширить санкции в отношении ключевых секторов российской экономики на фоне спецоперации России на Украине. Новые ограничительные меры будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов и транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машин.

8 июля в санкционный список Канады были внесены патриарх Московский и всея Руси Кирилл и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Реагируя на эту новость, дипломат отметила, что ее это не удивило.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия не обсуждает с Канадой никакие аспекты санкций, они нелегитимны.

8 июня Канада ввела новые санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из России. Рестрикции включают запрет на оказание 28 услуг, важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности. Речь идет о технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услугах. 31 мая Оттава ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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