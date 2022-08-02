Строительство филиала поликлиники № 4 в Петрозаводске начнется в 2023 году

В микрорайоне Кукковка в Петрозаводске в 2023–2025 годы будет построен филиал поликлиники № 4. Об этом главврач медучреждения Ольга Билко сообщила на еженедельной планерке в городской администрации.

«По срокам стоит 2023–2025 годы. <…> Вопрос по земле решен, градостроительный план получен, все отводы согласованы, медикотехнологическое задание сделано», — цитирует главврача ИА «Карелinform».

Сейчас проводится аукцион по поиску подрядчика, который займется проектированием и строительством учреждения. По словам Билко, от нескольких потенциальных подрядчиков уже поступили заявки.

В августе прошлого года сообщалось, что новая поликлиника в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске будет рассчитана на 500 посещений в смену.