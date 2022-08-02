Тайваньский аэропорт снял чехлы с зенитных пушек в ожидании Пелоси

На Тайване в аэропорту Суншань сняли маскированные чехлы с зенитных пушек в ожидании спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом 2 августа сообщила тайбэйская газета Ziyu Shibao.

Речь идет о двуствольных артиллерийских установках класса «земля – воздух» калибром 35 мм. Они используются для борьбы с беспилотниками или барражирующими боеприпасами.

Эти орудия установлены рядом со взлетно-посадочной полосой. Кроме того, в состояние готовности приведены радиолокационные системы.

Ранее в этот же день самолет с Пелоси приземлился на Тайване.

На фоне этого военно-воздушные силы Китая направили истребители Су-35 в Тайнваньский пролив. В свою очередь с военно-воздушной базы США «Кадена» на Окинаве в Японии вылетели восемь истребителей F-15, пять самолетов-заправщиков и самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях визита Пелоси, заявив, что эта поездка подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Чжан Цзюнь напомнил, что остров, по мнению Пекина, является неотъемлемой частью Китая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.