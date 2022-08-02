Появились кадры последствий атаки ВСУ на Донецк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 2 августа обстреливают Донецк. В распоряжении «Известий» есть кадры последствий атаки украинских войск на город.

Журналисты показали разбитые машины и витрины магазинов. В частности, рядом с магазином «За друзей» была убита мирная жительница.

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал про мины «Лепесток» на дорогах Донецка.

По словам журналиста, водителям приходится внимательно следить за дорожным полотном, чтобы успеть обнаружить мелкие мины, разбросанные украинскими боевиками по окраинам города.

Накануне в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли три человека и 15 были ранены. Под огнем находились Кировский, Куйбышевский и Петровский районы.

31 июля день мэр Донецка сообщил о гибели мужчины 1958 года рождения при обстреле ВСУ завода алюминиевых профилей в Куйбышевском районе. Погибший работал охранником на предприятии.

Тогда же жители Донецка сняли на видео обстрел города украинскими боевиками с применением запрещенных противопехотных фугасных мин нажимного действия «Лепесток». Жителям, снимающим видео, пришлось спрятаться от летящих снарядов в подъезде.

Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил в беседе с «Известиями», что использование украинскими военными мин ПФМ-1 «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами» ведения войны.

«Лепесток» — запрещенная противопехотная фугасная мина нажимного действия. Она весит 80 г. Как правило, «лепесток» не убивает, а калечит человека. На крыле мины написано «1С», что свидетельствует о наличии устройства самоликвидации. Небольшой размер мин осложняет их поиск. Их выпуск прекращен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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