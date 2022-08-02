Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы

Специалисты Мосприроды обнаружили редких светлячков на природных территориях Москвы. Об этом 2 августа сообщается на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

За светляком обыкновенным, внесенном под 1-й категорией редкости в Красную книгу Москвы, можно наблюдать в природном комплексе Зеленограда. Также светлячков увидели в заказниках «Долгие пруды» и «Долина реки Сходни в Куркино».

«Уникальный природный комплекс Зеленограда раскроет горожанам свои тайны и познакомит с удивительными явлениями природы, стоит лишь внимательнее приглядеться», — отметили специалисты.

Тропа зеленоградских светляков находится около 11-го микрорайона. В разгар «светлячкового сезона», который приходится на июль – начало августа, здесь можно увидеть множество светящихся жучков.

Светляки обыкновенные ведут ночной образ жизни. Взрослые особи обычно ничем не питаются. Живут насекомые несколько дней за счет запаса питательных веществ, накопленного в стадии личинки.

В марте заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала о появлении в России колонии мадагаскарских шипящих тараканов из-за ошибки, допущенной любителями экзотических насекомых.

По словам специалиста, владельцы экзотических насекомых держали питомцев в неправильных контейнерах, из-за чего те смогли убежать на волю, где расплодились.