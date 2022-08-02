ВКС России уничтожили до 250 наемников иностранного легиона в Николаеве

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации Иностранного легиона в Николаеве. Убиты до 250 наемников. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского «иностранного легиона» в районе города Николаева. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники», — подчеркнул он.

21 июля Конашенков сказал, что после удара 16 июля высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в селе Константиновка под Одессой ликвидировано более 600 боевиков, среди них до 120 иностранцев-наемников.

Ранее, 18 июля, отмечалось, что Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали пункт временного пребывания наемников Иностранного легиона в Константиновке ДНР. В то время стало известно о том, что до 250 иностранных боевиков были поражены. Кроме того, уничтожено семь единиц бронетехники и 12 специальных автомобилей.

О начале специальной военной операции по защите ЛДНР президент РФ Владимир Путин сделал объявление 24 февраля. Ее спровоцировали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к российскому правительству с просьбой помочь и дальнейшее признание российской стороной независимости республик.

Киев проводит военную операцию в отношении жителей ЛДНР, которые не согласились признавать итоги госпереворота на территории Украины, с 2014 года.

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