Директор Театра на Таганке рассказала о ценах на билеты

Театр на Таганке старается поднимать цены на билеты в разумных пределах, и в настоящее время их стоимость варьируется от 500 рублей до 15 тыс. рублей. Об этом директор театра, заслуженная артистка России Ирина Апексимова сообщила журналистам во вторник, 2 августа.

По ее словам, цена на билеты очень во многом зависит от благополучия сотрудников, работающих в театре, поэтому на разные спектакли разная ценовая политика.

«Во-вторых, присоединившийся Театр содружества актеров Таганки и театр «Апарте», их сцена, это всё сложно привести к одному знаменателю. Чтобы зрители голосовали деньгами, <…> должны быть хорошие спектакли, а это трудоемкий и дорогой процесс, поэтому мы стараемся поднимать цены на билеты в разумных пределах», — цитирует Апексимову агентство городских новостей «Москва».

В новом сезоне зрителей ждут шесть премьерных спектаклей: уже в октябре состоится показ «Конармии». Запланированы «104 страницы про любовь», «Черная кошка, белый кот», «Горячее сердце», «Му-Му» и мюзикл «Любовь 5728».

29 июля в Санкт-Петербурге Мариинский театр представил зрителям собственную стриминговую платформу, на которой будут транслироваться спектакли и концерты, сообщает телеканал «360».

Ранее, 21 июля, глава Минкультуры Ольга Любимова заявила о поддержке инициативы по созданию в России социальных театров для подростков на базе учреждений культуры, передает НСН.