Три ребенка на велосипедах пострадали в ДТП в Свердловской области

Три ребенка на велосипедах пострадали в авариях на проезжей части в Свердловской области за сутки. Во всех случаях на детях не было защитной амуниции.

Два ДТП зарегистрированы в Екатеринбурге. В первом случае водитель автомобиля Chevrolet при въезде во двор наехал на 14-летнего подростка, который двигался по тротуару на велосипеде. Ребенок пояснил, что засмотрелся на часы и не увидел иномарку, пишет «ТагилСити.Ру». Мальчик был доставлен в больницу.

Вечером 1 августа водитель Hyundai совершал поворот направо на разрешающий сигнал светофора и пропускал пешеходов. По словам мужчины, девочку на велосипеде он заметил, когда она оказалась перед капотом иномарки.

В Каменске-Уральском в ДТП пострадал 12-летний велосипедист. Он столкнулся с машиной Daewoo, когда пересекал проезжую часть в дворовом проезде. Мальчик госпитализирован.