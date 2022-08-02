Эскалация вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Главное

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во вторник, 2 августа, прибыла на Тайвань с краткосрочным, как предполагают СМИ, визитом. Это событие вызвало эскалацию давнего конфликта в регионе.

Ожидается, что Пелоси 3 августа проведет видеоконференцию в отеле, посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), встретится с руководством острова и съездит в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй, после чего покинет остров.

Лайнер Boeing C-40C со спикером палаты представителей конгресса США вылетел ранее во вторник из Куала-Лумпура (Малайзия). Как только самолет вошел в воздушную зону Тайваня, его на сопровождение взяли истребители тайваньских ВВС. Китай, в свою очередь, оперативно закрыл воздушное пространство для гражданской авиации в районе Тайваньского пролива. Пользователи соцсетей сообщали, что слышали пролеты военных самолетов в сторону пролива. В провинции Фуцзянь сработали сирены. Главное об обстановке вокруг визита Пелоси на Тайвань — в материале «Известий».

Реакция Китая на визит Пелоси

Сразу после приземления борта Пелоси в аэропорту Тайбэя МИД Китая выпустил заявление, в котором решительно осудил и выразил протест из-за действий спикера палаты представителей американского конгресса.

Кроме того, военно-воздушные силы Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив, а в провинции Фуцзянь материкового Китая заработали сирены.

До этого в китайском дипломатическом ведомстве призывали США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Пекин назвал визит Пелоси крупной политической ошибкой.

Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что если Пелоси совершит визит на Тайвань, то отношения между Китаем и США будут подорваны.

Как отметил постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь, вопрос территориальной целостности страны представляет собой «красную линию», пересекать которую китайская сторона «никому не позволит».

В МИД Китая также указали, что Пекин лишит Вашингтон малейших шансов на независимость Тайваня. Там также предупредили, что прибытие Пелоси на остров приведет к «серьезным последствиям» и Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. В числе прочего звучали заявления о возможном применении силовых методов в случае прибытия Пелоси на остров.

Реакция США

В США же считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань. Как указал госсекретарь США Энтони Блинкен, американский конгресс — это независимая структура, поэтому Пелоси сама принимает решение относительно визита на остров.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отмечал, в свою очередь, что поездка Пелоси ничего не меняет относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.

«Нет причин для того, чтобы Пекин превратил возможный визит (Пелоси. — Ред.) в какой-либо кризис или конфликт или использовал его в качестве повода для наращивания агрессивной военной активности в Тайваньском проливе или вокруг него», — отмечал Кирби.

Он также говорил, что США и дальше продолжат поддерживать Тайвань, при этом сохранят открытыми каналы коммуникаций с Китаем. Если же на фоне прибытия Пелоси на остров Китай создаст напряженность, то ответственность за всё будет полностью лежать на Пекине, указал Кирби.

Реакция Москвы

Россия со своей стороны неоднократно выражала солидарность с Китаем в отношении его позиции по Тайваню. В Москве полагают, что визит Пелоси на непризнанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, всё, что связано с азиатским турне Пелоси и ее посещением Тайваня, носит сугубо провокационный характер, а также ведет к нарастанию напряженности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала визит Пелоси на Тайвань опасным военно-политическим авантюризмом.

Реакция Тайбэя

Между тем на Тайване 2 августа начались митинги против визита Пелоси. Протестующие скандируют, что Китай не является врагом Тайваня, и выступают с лозунгами в поддержку единства КНР.

Что пишут СМИ

Обозреватель The New York Times Томас Фридман назвал поездку Пелоси безрассудной из-за возможного осложнения отношений с Китаем.

The Washington Post обратила внимание на то, что Тайвань вынужден готовиться к применению силы со стороны Китая из-за этого. Также газета сообщила, что успешный визит спикера станет сигналом для других политиков к тому, что они также смогут игнорировать предупреждения Китая о недопустимости посещения острова.

История отношений Китая и Тайваня

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.