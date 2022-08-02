Пенсионерка погибла при наезде грузового поезда в Нижегородской области

В Нижегородской области проводится проверка по факту наезда поезда на 81-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась.

По данным следствия, 29 июля пожилая женщина ушла из СНТ «Ягодное» в направлении села Оранки. После этого пенсионерку никто не видел. Волонтеры разместили ориентировки с приметами женщины в социальных сетях. 1 августа стало известно, что пропавшую нашли мертвой, пишет ИА «НьюсНН».

Женщина попала под грузовой поезд на перегоне «Разъезд 296 км — Зименки». Информация о наезде поступила от работника транспортной организации в дежурную часть линейного управления МВД на транспорте. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Ставропольском крае скоростной поезд, следовавший из Грозного в Москву, при выезде с кривого участка местности сбил двух девушек 2003 года рождения. От полученных травм они скончались на месте.